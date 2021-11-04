Путин в Крыму ответил на недовольство россиян властью

Владимир Путин впервые отметил День народного единства в Крыму Фото: kremlin.ru

статья из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на праздновании Дня народного единства в Крыму, ответил на недовольство россиян, вызванное коронакризисом. Он уловил нарастающее социальное напряжение, поэтому выступил с призывом о примирении общества и власти, объясняют эксперты его речь. По мнению политологов, Путин дал понять что любое деление россиян — по национальному, материальному или политическому признаку — неприемлемо. Этому и служит праздник, учрежденный им самим в самом начале президентства.

Традиционно Путин проводил прием в Кремле в День народного единства. Исключением стал 2020 год, когда из-за коронавируса церемонию пришлось отменить. Вместо этого глава государства по видеосвязи обсудил борьбу с экстремизмом с представителями религиозных конфессий. Тема была поднята из-за серии терактов в Европе.

Мемориальный комплекс олицетворяет примирение красных и белых ради родины Фото: kremlin.ru

В этом году Путин не только вновь отменил прием, но и впервые на праздник прилетел из Сочи в Севастополь. Президент возложил цветы на мемориальном комплексе, открытом в апреле по его инициативе и посвященном окончанию Гражданской войны. Монумент представляет собой две мужские фигуры, олицетворяющие противоборствующие стороны, и возвышающуюся над ними статую — образ матери-России, призывающей к примирению своих сыновей.

В поздравительной речи Путин говорил про патриотизм, напомнил об истоках праздника — когда народ, объединившись в ополчение Минина и Пожарского, «отстоял родную землю», «избавился от интервентов, захватчиков и предателей», «восстановил сильную власть», «положил конец междоусобным склокам», «взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепление России». Однако впервые президент уделил особое значение Гражданской войне.

Владимир Путин подчеркнул, что Крым стал символом торжества исторической правды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями. Такими, как революция 1917 года и новая страшная смута — Гражданская война. В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них было патриотами России и искренне любило ее. Так же, как и те, кто остался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь», — отметил Путин.

По словам президента, крымская земля, «политая кровью русских солдат, хранит память и боль» тех событий. Она будет «вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости».

«Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что России помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то не находились», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин заявляет, что в Крыму и Севастополе особенно остро чувствуется историческое единство страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин заявил, что сейчас страна «вновь обрела историческое единство». «Эту живую неразрывную связь особенно остро чувствуешь здесь, в Севастополе, Крыму. Они навсегда теперь с Россией, поскольку такова суверенная, свободная, непреклонная воля людей, всего нашего народа», — добавил президент и поздравил всех россиян с праздником.

Путин выбрал Крым местом для речи на День народного единства, чтобы показать, что надо закончить гражданскую войну в головах россиян, подтверждает профессор Финансового университета при правительстве РФ, экс-сотрудник администрации президента Олег Матвейчев. «В Крыму были дворцы знати, он был местом, где наиболее кровавым было противостояние белых и красных. В 2014 году Крым продемонстрировал народное единство, когда голосовал за вступление в РФ. Я там был, и видел, как с 5 утра люди шли голосовать. За 100 лет пройден путь от раздрая до единства.

Путин показывает, что нам следует прекратить гражданскую войну в головах, деление на красных и белых, выяснение, что было лучше — Российская империя или СССР. А взяться за руки и строить новую Россию», — отмечает собеседник.

В следующем году будет отмечаться 100-летие конца Гражданской войны, продолжает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Игра в одну калитку — за красных или за белых — не приводит к примирению. Об этом говорил Путин. У нас нет такого, что одна сторона безоговорочно победила, и теперь все должны безумно кланяться этой стороне. Нужен осознанный и солидарный выбор большинства россиян, а он говорит, что у нас новая Россия, основанная на многотысячелетней истории Руси, и ее нужно беречь в солидарности», — говорит политолог.

День народного единства учрежден в первые годы президентства Путина, как альтернатива 7 ноября для примирения красных и белых, напомнил научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. «С точки зрения восприятия людьми, нынешняя ситуация напоминает ситуацию 1916 года, когда конкретных претензий к властям нет, но все всем недовольны. Стратегически недовольство связано с тем, что мы сконцентрировали огромные усилия и не получили огромный результат: 2012 год принципиально не отличается от 2021 года. Люди устают от ожидания чуда, разочаровываются [властями], создается напряжение. Тактически недовольство связано со снижением уровня жизни из-за пандемии, инфляцией. Любой человек, кто живет более-менее обеспечено, воспринимается, как человек, который съел твою булку. Поэтому нужно сделать все, чтобы не вернуться к противостоянию общества и среднего класса с властью и крупным бизнесом. Если общество и средний класс объединятся в неприятии верхов, это будет новая катастрофа», — резюмировал эксперт.