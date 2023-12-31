В Свердловской области в 2024 году вырастут пенсии и маткапитал

Как с 1 января 2024 года изменится размер соцвыплат. Инфографика

01 января 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Свердловской области проиндексируют льготы Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января 2024 года в Свердловской области изменится размер соцвыплат. Минимальный размер оплаты труда увеличиться на 18,5%. В таком случае МРОТ в Свердловской области будет превышать 19 тысяч рублей. Свердловское отделение Соцфонда РФ подготовило для URA.RU список льгот. Единое пособие на детей и беременных женщин Ежемесячная выплата детям от трех до семи лет не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С января 2024 года изменится размер тех пособий, которые зависят от региональной величины прожиточного минимума. Правительством Свердловской области установлены новые величины прожиточного минимума в регионе: В расчете на душу населения в размере — 15 298 рублей;

Для трудоспособного населения — 16 675 рублей;

Для детей — 15 281 рубль. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет включительно выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума на детей. В Свердловской области в 2024 году оно составит: 7 640,50 рублей (50%), 11 460,75 рублей (75%), 15 281 рубль (100%). Пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, составляет 50%, 75%, 100% от величины прожиточного минимума Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, также выплачивается в размере 50%, 75%, 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году оно составит: 8 337,50 рублей (50%), 12 506,25 рублей (75%), 16675 рублей (100%). Единое пособие — мера государственной поддержки семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Свердловской области в 2024 году среднедушевой доход не должен превышать 15 298 рублей. Пособие назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет 1 января 2023 года Социальному фонду России были переданы полномочия по предоставлению семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Выплата предоставляется в отношении детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется детям, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пособие назначается, если среднедушевой размер дохода семьи менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Свердловской области с января следующего года это — 33 350 рублей (16675*2). Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей в регионе. С 2024 года в Свердловской области это — 15 281 рубль. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала С 2023 года свердловские семьи могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на любого ребенка в семье в возрасте до 3 лет. Ее размер также равен прожиточному минимуму ребенка в регионе — 15 281 рубль. Важно! Право на назначение выплаты имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. В Свердловской области она составляет 30 596 рублей (15298 *2). С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в регионе составит 13 156 рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Федеральная социальная доплата Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающему пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума для пенсионеров. Федеральная социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма его материального обеспечения с учетом данной выплаты достигала прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в нашем регионе составит 13 156 рублей. Страховая пенсия С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. В результате индексации со следующего года стоимость одного коэффициента составит 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты — 8134,88 рубля (было 7 567,33 рубля). С начала 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минимальный размер оплаты труда С начала 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, таким образом, для свердловчан его размер будет 19 242 рублей. Пособие по беременности и родам Если отпуск по беременности и родам начинается в 2024 году, работающая женщина может получить от 88 566? до 783 707 рублей за весь период. Минимальное пособие женщина получит, если в расчетном периоде у нее нет заработка или средний заработок ниже МРОТ. Максимальные декретные в 2024 зависят от предельных баз для начисления взносов за 2022 и 2023 годы. Максимальные декретные в 2024 зависят от предельных баз для начисления взносов за 2022 и 2023 годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет С 2024 года вырастет минимальная и максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Минимальный размер пособия — до 31 января 2024 года — 8 591,47 рубль за полный месяц. С 1 февраля 2024 года сумма будет проиндексирована. Максимальный размер пособия за месяц — 49 123,07 рубля. Материнский (семейный) капитал 1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Поддержать становление и развитие семьи призван национальный проект «Демография». Он предусматривает два варианта материальной помощи семьям с детьми: материнский капитал и ежемесячные выплаты. 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С 1 января 2024 года в Свердловской области изменится размер соцвыплат. Минимальный размер оплаты труда увеличиться на 18,5%. В таком случае МРОТ в Свердловской области будет превышать 19 тысяч рублей. Свердловское отделение Соцфонда РФ подготовило для URA.RU список льгот. Единое пособие на детей и беременных женщин С января 2024 года изменится размер тех пособий, которые зависят от региональной величины прожиточного минимума. Правительством Свердловской области установлены новые величины прожиточного минимума в регионе: Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет включительно выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума на детей. В Свердловской области в 2024 году оно составит: 7 640,50 рублей (50%), 11 460,75 рублей (75%), 15 281 рубль (100%). Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, также выплачивается в размере 50%, 75%, 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году оно составит: 8 337,50 рублей (50%), 12 506,25 рублей (75%), 16675 рублей (100%). Единое пособие — мера государственной поддержки семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Свердловской области в 2024 году среднедушевой доход не должен превышать 15 298 рублей. Пособие назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет 1 января 2023 года Социальному фонду России были переданы полномочия по предоставлению семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Выплата предоставляется в отношении детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Пособие назначается, если среднедушевой размер дохода семьи менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Свердловской области с января следующего года это — 33 350 рублей (16675*2). Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей в регионе. С 2024 года в Свердловской области это — 15 281 рубль. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала С 2023 года свердловские семьи могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на любого ребенка в семье в возрасте до 3 лет. Ее размер также равен прожиточному минимуму ребенка в регионе — 15 281 рубль. Важно! Право на назначение выплаты имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. В Свердловской области она составляет 30 596 рублей (15298 *2). Федеральная социальная доплата Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающему пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума для пенсионеров. Федеральная социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма его материального обеспечения с учетом данной выплаты достигала прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в нашем регионе составит 13 156 рублей. Страховая пенсия С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. В результате индексации со следующего года стоимость одного коэффициента составит 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты — 8134,88 рубля (было 7 567,33 рубля). Минимальный размер оплаты труда С начала 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, таким образом, для свердловчан его размер будет 19 242 рублей. Пособие по беременности и родам Если отпуск по беременности и родам начинается в 2024 году, работающая женщина может получить от 88 566? до 783 707 рублей за весь период. Минимальное пособие женщина получит, если в расчетном периоде у нее нет заработка или средний заработок ниже МРОТ. Максимальные декретные в 2024 зависят от предельных баз для начисления взносов за 2022 и 2023 годы. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет С 2024 года вырастет минимальная и максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Минимальный размер пособия — до 31 января 2024 года — 8 591,47 рубль за полный месяц. С 1 февраля 2024 года сумма будет проиндексирована. Максимальный размер пособия за месяц — 49 123,07 рубля. Материнский (семейный) капитал 1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Поддержать становление и развитие семьи призван национальный проект «Демография». Он предусматривает два варианта материальной помощи семьям с детьми: материнский капитал и ежемесячные выплаты.