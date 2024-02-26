Тюменскому вице-губернатору Кузнечевских не дают уйти на пенсию

URA.RU выяснило 5 причин, почему чиновница останется в правительстве

26 февраля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Ольга Кузнечевских на хорошем счету у Якушева и Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменской политике вновь распространяются слухи о возможной отставке вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. Ряд анонимных telegram-каналов запустил информационную волну о том, что чиновница уйдет на пенсию после президентских выборов, а на замену ей рассматриваются уже несколько кандидатов. Вялотекущая история с «уходом на пенсию» чиновницы длится уже порядка шести лет, но Кузнечевских не оправдывает надежд слухачей и анонимных telegram-каналов. Несмотря на пенсионный возраст и крайне тяжелую работу (вице-губернатор, отвечающий за социальный блок), чиновница продолжает не просто оставаться «в обойме», но и увеличивать свое влияние. URA.RU собрало информацию из высших кабинетов власти и выяснило, почему Кузнечевских в ближайшее время никуда не уйдет. Несмотря на слухи, Ольга Кузнечевских сохранит кресло вице-губернатора Фото: Николай Бастриков © URA.RU 1. Спец по помощи бойцам СВО. По словам инсайдеров агентства, Кузнечевских, как куратор социального блока, очень хорошо отрабатывает тему сопровождения семей бойцов СВО. Она также спешно ведет направление социальной и медицинской помощи участникам спецоперации. Эта тема сейчас на первом месте по важности, за ней пристально следят из администрации президента. «В этом вопросе к ней нареканий нет, только положительные отзывы», — сообщают инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. 2. Креативный управленец. Еще работая в департаменте социальной защиты, Кузнечевских изобрела технологию, аналогов которой нет во всей стране. Для более эффективной работы она создала сквозной банк данных, к которому подключены все задействованные ведомства, в том числе и федеральные. Такой единый контур позволил оперативно видеть все, что происходит с группами особого внимания. Технология быстро получила популярность за пределами Тюменской области. В регион до сих пор ездят федералы, чтобы оценить работу банка данных и научиться с ним обращаться. Не так давно в Тюмень приезжала Мария Костюк — заместитель руководителя федерального Фонда защитников Отечества. «Все дают высокие оценки и рассматривают вариант по заимствованию этого опыта», — говорят собеседники агентства. 3. Антикризисный менеджер. Заметное усиление Кузнечевских произошло еще в период пандемии коронавируса. Тогда социальный блок, включающий в себя здравоохранение, испытал огромную нагрузку. Вице-губернатор занималась всеми процессами вручную. Как говорят источники, работала в тот период без выходных. Тогда же губернатор Александр Моор доверил ей роль официального представителя правительства области. Кузнечевских ежедневно выходила в эфир и сообщала справки об эпидситуации перед сотнями тысяч тюменцев. В тот период чиновница была и на грани скандала. В 2020 регионы начали массово закупать медицинское оборудование, и в регионах стали учащаться случаи спекуляций на закупках. Про Кузнечевских вновь пошли слухи: в этот раз о злоупотреблениях при закупке медоборудования. Правоохранительные органы даже возбудили проверку, однако в последствии признали все действия правомерными. 4. Человек, которому доверяют. Стоит упомянуть и большой политический вес Кузнечевских. Как говорят анонимные источники, близкие к Желтому дому, сильное доверие к чиновнице не только у Александра Моора, но и у полпреда УрФО Владимира Якушева. Оба ценят ее и не намерены отпускать. «Моор ее очень ценит как классического чиновника в хорошем смысле этого слова, как опытного администратора, амбиции которой лежат исключительно в профессиональной сфере», — делятся собеседники URA.RU. 5. Признаваема федеральным центром. Успехи Тюменской области в соцполитике регулярно отмечаются на федеральном уровне. Регион всегда пробует самые новые практики и проекты. Так, Тюменская область одна из немногих решила с 2022 по 2024 годы реализовать пилотные проекты в сфере социальной защиты населения. По итогам 2022 года в рамках проекта услуги комплексной реабилитации и абилитации получили 372 ребенка-инвалида, еще 256 детей получили необходимую поддержку за первые пять месяцев 2023 года. Успехи высоко оценил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Достижения в курируемой Кузнечевских сфере регулярно отмечают на Всероссийских форумах. За успехами в соцполитике Тюменской области следят и из Москвы (на фото министр труда и социальной защиты Антон Котяков) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Конечно, конкуренция и борьба за высокое кресло — неотъемлемая часть политической жизни любого региона. Сегодня кто-то настаивает на более молодом вице (например, как глава исполкома ЕР Ольга Швецова), кто-то — на более «зубастом» и энергичном (как депутат облдумы Наталья Шевчик). Есть и те, кто прочит на ее место главу ЛДПР Владимира Сысоева. Тот, дескать, не смог усидеть в кресле замгубернатора в прошлый раз из-за конфликта с тогдашним вице Сергеем Сарычевым, а теперь будет чувствовать себя вольготно. В этом время, не реагируя на сплетни, Ольга Кузнечевских продолжает тихо и без громких заявлений работать, занимаясь исключительно служебными обязанностями, а не политикой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменской политике вновь распространяются слухи о возможной отставке вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. Ряд анонимных telegram-каналов запустил информационную волну о том, что чиновница уйдет на пенсию после президентских выборов, а на замену ей рассматриваются уже несколько кандидатов. Вялотекущая история с «уходом на пенсию» чиновницы длится уже порядка шести лет, но Кузнечевских не оправдывает надежд слухачей и анонимных telegram-каналов. Несмотря на пенсионный возраст и крайне тяжелую работу (вице-губернатор, отвечающий за социальный блок), чиновница продолжает не просто оставаться «в обойме», но и увеличивать свое влияние. URA.RU собрало информацию из высших кабинетов власти и выяснило, почему Кузнечевских в ближайшее время никуда не уйдет. 1. Спец по помощи бойцам СВО. По словам инсайдеров агентства, Кузнечевских, как куратор социального блока, очень хорошо отрабатывает тему сопровождения семей бойцов СВО. Она также спешно ведет направление социальной и медицинской помощи участникам спецоперации. Эта тема сейчас на первом месте по важности, за ней пристально следят из администрации президента. «В этом вопросе к ней нареканий нет, только положительные отзывы», — сообщают инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. 2. Креативный управленец. Еще работая в департаменте социальной защиты, Кузнечевских изобрела технологию, аналогов которой нет во всей стране. Для более эффективной работы она создала сквозной банк данных, к которому подключены все задействованные ведомства, в том числе и федеральные. Такой единый контур позволил оперативно видеть все, что происходит с группами особого внимания. Технология быстро получила популярность за пределами Тюменской области. В регион до сих пор ездят федералы, чтобы оценить работу банка данных и научиться с ним обращаться. Не так давно в Тюмень приезжала Мария Костюк — заместитель руководителя федерального Фонда защитников Отечества. «Все дают высокие оценки и рассматривают вариант по заимствованию этого опыта», — говорят собеседники агентства. 3. Антикризисный менеджер. Заметное усиление Кузнечевских произошло еще в период пандемии коронавируса. Тогда социальный блок, включающий в себя здравоохранение, испытал огромную нагрузку. Вице-губернатор занималась всеми процессами вручную. Как говорят источники, работала в тот период без выходных. Тогда же губернатор Александр Моор доверил ей роль официального представителя правительства области. Кузнечевских ежедневно выходила в эфир и сообщала справки об эпидситуации перед сотнями тысяч тюменцев. 4. Человек, которому доверяют. Стоит упомянуть и большой политический вес Кузнечевских. Как говорят анонимные источники, близкие к Желтому дому, сильное доверие к чиновнице не только у Александра Моора, но и у полпреда УрФО Владимира Якушева. Оба ценят ее и не намерены отпускать. «Моор ее очень ценит как классического чиновника в хорошем смысле этого слова, как опытного администратора, амбиции которой лежат исключительно в профессиональной сфере», — делятся собеседники URA.RU. 5. Признаваема федеральным центром. Успехи Тюменской области в соцполитике регулярно отмечаются на федеральном уровне. Регион всегда пробует самые новые практики и проекты. Так, Тюменская область одна из немногих решила с 2022 по 2024 годы реализовать пилотные проекты в сфере социальной защиты населения. По итогам 2022 года в рамках проекта услуги комплексной реабилитации и абилитации получили 372 ребенка-инвалида, еще 256 детей получили необходимую поддержку за первые пять месяцев 2023 года. Успехи высоко оценил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Достижения в курируемой Кузнечевских сфере регулярно отмечают на Всероссийских форумах. Конечно, конкуренция и борьба за высокое кресло — неотъемлемая часть политической жизни любого региона. Сегодня кто-то настаивает на более молодом вице (например, как глава исполкома ЕР Ольга Швецова), кто-то — на более «зубастом» и энергичном (как депутат облдумы Наталья Шевчик). Есть и те, кто прочит на ее место главу ЛДПР Владимира Сысоева. Тот, дескать, не смог усидеть в кресле замгубернатора в прошлый раз из-за конфликта с тогдашним вице Сергеем Сарычевым, а теперь будет чувствовать себя вольготно. В этом время, не реагируя на сплетни, Ольга Кузнечевских продолжает тихо и без громких заявлений работать, занимаясь исключительно служебными обязанностями, а не политикой.