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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:54  26 апреля 2017 13

Установлена причина крушения Ту-154 в Черном море

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Экипаж самолета не знал о перегрузеФото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Причиной крушения Ту-154 Минобороны России под Сочи стал перезгруз самолета. К такому выводу пришли эксперты, участвовавшие в расследовании катастрофы.

При взлете с аэродрома Чкаловский самолет весил около 99 тонн, включая 24 тонны топлива. После дозаправки борта в Адлере вес увеличился до 110 тонн. При этом экипаж лайнера не знал о перегрузе и взлетал исходя из стандартного веса самолета, узнала «Газета.ру».

Издание отмечает, что последние действия экипажа можно объяснить тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере.

Дополнительным фактором, который повлиял на действие экипажа в экстремальной ситуации послужило темное время суток. Пилоты не сумели рассчитать расстояние между самолетом и водой, в результате чего Ту-154 под креном в 50 градусов и на скорости в 540 км в час коснулся водной поверхности. Специалисты отмечают, что подобное столкновение равносильно столкновению со скалой.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на военной базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали журналисты российских телеканалов. Всего погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Сергей Макеев
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