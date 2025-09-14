Ульянов: Польша не хочет обсуждать с РФ инцидент с беспилотниками

Польша отказалась обсуждать с РФ инцидент с БПЛА
Польша отказалась обсуждать с РФ инцидент с БПЛА

Министерство обороны Польши отказалось от консультаций с Россией по поводу инцидента с беспилотниками, произошедшего на польской территории. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, российская сторона предложила провести обсуждение для разъяснения ситуации, однако польские военные заявили о своей неготовности к диалогу.

«Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — заявил Ульянов РИА Новости.

Ранее, 10 сентября, польские военные заявили о вторжении 19 российских беспилотников в воздушное пространство страны, часть из которых была уничтожена, а обломки продолжают искать. После инцидента Польша инициировала экстренное заседание Совбеза ООН и вызвала российского дипломата, однако доказательства российского происхождения БПЛА предоставлены не были. Российская сторона подчеркнула отсутствие заинтересованности в обострении ситуации.

