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Главные новости ЯНАО
22:06  28 апреля 2017 1

Губернатор Кобылкин рассказал о детях и о том, как учил дочь готовить

Дмитрий Кобылкин семья губернатор Ямала, жена дети, кобылкин дмитрий, семья
Дмитрий Кобылкин рассказал, как воспитывает детейФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин признался, что сам учил дочь готовить борщ, а сына — стрелять. Об этом он сообщил в эфире программы «день на службе» окружного телеканала «Ямал регион».

Глава округа признался, что любит готовить. «Я отключаюсь на этом. Это самый лучший способ отдохнуть. Могу перепачкать кучу посуды, потом с удовольствием помыть», — сообщил Кобылкин. И добавил, что супруга иногда даже недовольна, что он занимает ее место на кухне.

Губернатор сообщил, что сам учил старшую дочь варить борщ с говядиной на косточке. По мнению Кобылкина, это должна уметь каждая женщина.

По его признанию, с первого раза у дочери идеально не получилось из-за несоблюдения пропорций капусты. Однако теперь она прекрасно готовит этот суп и ее мужу нравится. Напомним, дочь главы региона не так давно вышла замуж в Тюмени.

Также Кобылкин сообщил, что учил сына стрелять. Эти навыки могут пригодиться ребёнку губернатора в армии — сын главы региона намерен пойти служить. Губернатор не сказал, какие войска выберет сын, отметив, что он рослый и занимался боксом. На реплику ведущего о спецназе Кобылкин отреагировал так: «В спецназ тяжеловато будет, хотя гены хорошие».

Первостепенной задачей для сына Кобылкин называл поступление в университет.

Вячеслав Егоров
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