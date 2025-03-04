04 марта 2025

Из-за ДТП в Ноябрьске пострадали двое ямальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое ямальцев пострадали в ДТП
Двое ямальцев пострадали в ДТП Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на Магистральной, 59к1 столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате ДТП, водителю и пассажиру Toyota потребовалась медицинская помощь.

«В районе дома на Магистральной, 59, к1 столкнулись Toyota и Hyundai… Медики осмотрели водителя и пассажира автомобиля Toyota, они получили травмы», — выяснили «Ямал-Медиа».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на Магистральной, 59к1 столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате ДТП, водителю и пассажиру Toyota потребовалась медицинская помощь. «В районе дома на Магистральной, 59, к1 столкнулись Toyota и Hyundai… Медики осмотрели водителя и пассажира автомобиля Toyota, они получили травмы», — выяснили «Ямал-Медиа». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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