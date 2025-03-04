Из-за ДТП в Ноябрьске пострадали двое ямальцев

Двое ямальцев пострадали в ДТП
В Ноябрьске (ЯНАО) на Магистральной, 59к1 столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате ДТП, водителю и пассажиру Toyota потребовалась медицинская помощь.
«В районе дома на Магистральной, 59, к1 столкнулись Toyota и Hyundai… Медики осмотрели водителя и пассажира автомобиля Toyota, они получили травмы», — выяснили «Ямал-Медиа».
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!