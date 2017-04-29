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29 апреля 2017
21:37  29 апреля 2017 0

Жена Порошенко будет учить украинцев зарядке

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Порошенко не против телекарьеры супругиФото: пресс-служба Президента Украины

Марина Порошенко, супруга президента Украины Петра Порошенко будет учить сограждан зарядке. Для первой леди создали специальную программу на телеканале «Украина».

Как сообщает «Российская планета», Порошенко будет вести спортивную передачу по утрам. Программа будет называться «В ритме спорта».

Премьера передачи состоится 15 мая.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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