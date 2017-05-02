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Главные новости Курганской области
12:31  02 мая 2017 0

Суд приступает к рассмотрению дела убийцы семьи чиновника под Курганом

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Первое заседание суда назначено на 11 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский областной суд назначил на 11 мая первое заседание по делу гражданина Узбекистана Сохибжона Мамасолиева, обвиняемого в убийстве супругов Евсеевых и их 19-летней дочери в микрорайоне Европейский в пригороде Кургана.

По данным картотеки суда, дело находится в производстве судьи Дениса Кирьянова.

26-летний Сохибжон Мамасолиев выполнял строительные работы в доме начальника отдела Фонда социального страхования Курганской области Олега Евсеева. По версии следствия, у него возник конфликт с хозяином дома по поводу оплаты выполненных работ.

Вечером 16 ноября 2016 года Мамасолиев проник в дом, куда не так давно заселилась семья, взломал сейф с охотничьим ружьем и боеприпасами. Когда в дом вошла дочь хозяев, он связал ее и закрыл в подсобном помещении. Вернувшихся супругов преступник застрелил из ружья на пороге дома, после чего несколько раз выстрелил в девушку.

Убийца похитил имущество на сумму около 55 тысяч рублей и оружие, скрылся с места происшествия, но через день был пойман. Как ранее сообщало «URA.RU», ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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