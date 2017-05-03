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03 мая 2017
02 мая 2017
04:24  03 мая 2017 0

Хиллари Клинтон нашла виноватых в своем проигрыше на выборах

Победить в борьбе за пост главы государства Клинтон помешали женоненавистничество, ФБР и WikileaksФото: пресс-служба правительства РФ

Экс-кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон нашла причину своего проигрыша на выборах. По ее мнению, победить в борьбе за пост главы государства ей помешали женоненавистничество, ФБР и Wikileaks.

«Если бы выборы прошли 27 октября, я была бы вашим президентом», — заявила Клинтон на форуме «Женщины — за мир и безопасность» в Нью-Йорке. Так она намекнула на возобновление расследования ФБР об использовании Клинтон личного компьютера для служебной переписки. Об этом стало известно 28 октября, и эта новость негативно сказалась на рейтингах демократов, передает «Газета.ру».

Клинтон также заявила, что на руку Трампу сыграли публикации Wikileaks и влияние Москвы на американские выборы. «Вмешательство было, чтобы навредить мне», — подчеркнула бывший госсекретарь США.

Наталья Володина
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