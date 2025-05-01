В России введут лимит на разовые переводы без открытия счета

Войлуков: в России с 30 мая вводится лимит на переводы без открытия счета
© Служба новостей «URA.RU»
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Если клиенту необходимо перевести крупную сумму, то операция не будет ограничена
Если клиенту необходимо перевести крупную сумму, то операция не будет ограничена Фото:

С 30 мая в России устанавливается лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей для клиентов, прошедших упрощенную идентификацию. Ограничение распространяется на переводы, осуществляемые без открытия банковского счета. Об этом сообщил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

«Он (закон — прим. URA.RU) затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — рассказал Войлуков в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в случае необходимости осуществления перевода на крупную сумму операция не будет ограничена, однако процедура идентификации пользователя может занять больше времени.

Новые ограничения на переводы связаны с изменениями в идентификации клиентов: при упрощенной идентификации, когда используются только паспортные данные и ФИО, лимит на разовую операцию составит 100 тысяч рублей. Без идентификации можно будет переводить не более 15 тысяч рублей, а для более крупных сумм потребуется полная банковская идентификация.

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С 30 мая в России устанавливается лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей для клиентов, прошедших упрощенную идентификацию. Ограничение распространяется на переводы, осуществляемые без открытия банковского счета. Об этом сообщил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. «Он (закон — прим. URA.RU) затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — рассказал Войлуков в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в случае необходимости осуществления перевода на крупную сумму операция не будет ограничена, однако процедура идентификации пользователя может занять больше времени. Новые ограничения на переводы связаны с изменениями в идентификации клиентов: при упрощенной идентификации, когда используются только паспортные данные и ФИО, лимит на разовую операцию составит 100 тысяч рублей. Без идентификации можно будет переводить не более 15 тысяч рублей, а для более крупных сумм потребуется полная банковская идентификация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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