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Главные новости Свердловской области
09:26  15 мая 2017 0

На Урале вандалы осквернили мемориальную табличку летчику-испытателю Бахчиванджи. ФОТО

Из-за вандалов открытие мемориальной таблички Бахчиванджи оказалось под угрозой срыва

Празднование 75-летия первого полета летчика-испытателя Григория Бахчиванджи на экспериментальном самолете Би-1, которое должно было состояться под Екатеринбургом в понедельник, 15 мая, оказалось под угрозой: минувшей ночью неизвестные разворотили фасады музея и раскололи несколько углов мемориальной таблички. Об этом «URA.RU» сообщил директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев.

«Прямо сейчас я еду в полицию подавать заявление, — сказал Моисеев. — Состоится ли сегодня торжественная церемония, пока неизвестно».

Открытие мемориальной доски Бахчиванджи в поселке Билимбай, где разрабатывался Би-1 и где 75 лет назад пилот совершил первый полет на этом экспериментальном самолете, запланировано на 11:30. В торжественной церемонии ожидается участие председателя Совета ветеранов УФСБ по Свердловской области Владимира Крупкина, героя Российский Федерации Сергея Воронина и главы Первоуральска Николая Козлова.

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Летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи погиб 22 марта 1943 года во время седьмого полета на самолете Би-1: он попытался достигнуть максимальной скорости (развил более 800 км/час), однако самолет ушел в пике и разбился.

Программа испытаний была свернута, однако имела колоссальное значение: конструкторы, работавшие над Би-1, вскоре создали собственные КБ, в которых появились советские крылатые ракеты и турбореактивные двигатели и самолеты. Юрий Гагарин однажды произнес фразу: «Без полета Бахчиванджи, возможно, не было бы 12 апреля 1961 года».

Андрей Гусельников
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