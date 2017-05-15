{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:42  15 мая 2017 0

На Урале устанавливают мемориальную доску в память о предвестнике Гагарина — летчике-испытателе Бахчиванджи

Военные памятники. Книга и Кольцово. Екатеринбург, могила бахчиванджи
Летчик испытывал первый в мире реактивный самолет, но трагически погибФото: Александр Мамаев © URA.RU

В понедельник, 15 мая, под Екатеринбургом состоится открытие мемориальной доски, посвященной памяти летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, трагически погибшего при испытаниях первого в мире реактивного самолета Би-1. Об этом «URA.RU» сообщил директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев. Церемония пройдет в поселке Билимбай, где разрабатывался Би-1 и где 75 лет назад пилот совершил первый полет на этом экспериментальном самолете.

Среди приглашенных на мероприятие — замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Правда, как сообщили агентству организаторы, никто этих из этих VIP-персон пока не ответил согласием на участие. Ожидается, что торжественную церемонию посетят председатель Совета ветеранов УФСБ по Свердловской области Владимир Крупкин, герой Российский Федерации Сергей Воронин и глава Первоуральска Николай Козлов.

В программе мероприятия — осмотр Свято-Троицкого храма в Билимбае (уникальный объект эпохи Строгановых — в годы Великой Отечественной войны в нем работало авиаконструкторское бюро по разработке реактивного самолета), открытие мемориальной доски, экскурсия по краеведческому музею фонда «Строганофф». Начало программы в 11.30, открытие мемориальной доски — в 12 часов.

Статья по теме
В уральском поселке нашли капсулу Юрия Гагарина

Летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи погиб 22 марта 1943 года во время седьмого полета на самолете Би-1: он попытался достигнуть максимальной скорости (развил более 800 км/час), однако самолет ушел в пике и разбился (дело было в форме крыльев — об этом тогда не знали).

Программа испытаний была свернута, однако имела колоссальное значение: конструкторы, работавшие над Би-1, вскоре создали собственные КБ, в которых появились советские крылатые ракеты и турбореактивные двигатели и самолеты. Юрий Гагарин однажды произнес фразу: «Без полета Бахчиванджи, возможно, не было бы 12 апреля 1961 года».

Гагарину и Бахчиванджи в краеведческом фонда «Строганофф» в поселке Билимбай посвящено множество экспонатов, самые известные — огромная модель самолета Би-1 и выполненная в натуральную величину копия капсулы, в которой первый космонавт опустился на Землю.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров