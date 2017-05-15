10:02 15 мая 2017 2

Крышки отлюков в городе пропадают регулярно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В воскресенье вечером, 14 мая, в водопроводный колодец, расположенный рядом с домом №11 по ул. Куртамышская в Кургане, упал ребенок. Руководство и специалисты АО «Водный союз» немедленно провели проверку обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе компании. Выяснилось, что крышка колодца была украдена, готовится заявление в полицию. Осмотр уличных сетей и колодцев в данном районе последний раз проводился 16 апреля, уточнили в «Водном союзе».

«Мы выражаем самое искреннее сочувствие пострадавшему ребенку, и в любом случае поступим в соответствии с законом», — заявил и. о. генерального директора компании Владимир Овсянников.

Ежедневно в диспетчерскую службу АО «Водный союз» поступают заявки об открытых люках. Работники предприятия закрывают их в течение дня. Как правило, сначала устанавливаются либо ограждение, либо деревянные крышки, затем устанавливаются чугунные крышки, если речь идет о проезжей части, или полимерно-песчаные — во дворах жилых домов, придомовых территориях, тротуарах.

Так, в 2016 году специалисты компании установили 330 чугунных люков и 503 полимеро-песчаных. Отремонтировали 223 колодца с заменой плит перекрытия, также был осуществлен монтаж 22 новых колодцев. В текущем году установили 42 чугунных и 76 полимеро-песчаных люков. Осуществили ремонт 61 колодца и монтаж трех новых.

Участившиеся случаи краж крышек люков фиксирует не только «Водный союз», но и другие ресурсоснабжающие организации города, а также правоохранительные органы. Отметим, что открытые люки представляют собой серьезную опасность для горожан, прежде всего — для детей. Открытые крышки могут стать причиной различных травм, порчи автомобилей и т. д. И даже регулярные обходы, проводимые специалистами компании, не могут стопроцентно предотвратить связанных с этим несчастных случаев.

«Согласно Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, наружный обход, осмотр внешнего и технического состояния колодцев, наличия и плотности прилегания крышек, целостности люков должны производиться ресурсоснабжающей организацией, эксплуатирующей сети, не реже одного раза в два месяца. Вместе с тем, мы понимаем, что это достаточно длительный срок, в течение которого всякое может случиться, поэтому „Водный союз“ заинтересован в получении максимально оперативной информации об отсутствии крышек люков от граждан», — разъяснил Владимир Овсянников.

Горожанам доступны различные сервисы, через которые можно сообщить о таких случаях. Так, заявку можно подать через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании http://water45.ru. При переходе на него открывается форма, с помощью которой можно оставить электронное сообщение об обнаруженном открытом люке.

Диспетчерская служба «Водного союза» работает в круглосуточном режиме — ее телефоны: 46-60-30, 46-11-73. Главное — сообщить как можно более точный адрес люка — например, номера домов, рядом с которыми он находится.

По словам Владимира Овсянникова, оперативная информация позволит максимально быстро устранить проблему и обеспечить безопасность горожан. «Заявки об отсутствии или повреждении крышек люков, поступающие на предприятие, обрабатываются в первую очередь», — отметил генеральный директор.