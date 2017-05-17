12:27 17 мая 2017 0

Евгений Куйвашев рассмотрит проект застройки квартала вблизи телебашни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 17 мая, врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву представят проект застройки квартала улиц Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина, расположенного возле недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Презентация и обсуждение эскизов пройдет на очередном заседании свердловского градсовета под председательством главы региона.

Проект застройки, подготовленный архитектурным бюро «Гордеев-Демидов» по заказу строительной компании «Форум-групп», включает несколько вариантов архитектурных решений будущего жилого комплекса. Из них членам, собственно, и придется выбирать, как в будущем выглядеть кварталу.

Участие в обсуждении проекта также примут первый замгубернатора Алексей Орлов, министр строительства Михаил Волков, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, председатель городского градсовета Михаил Вяткин, глава департамента архитектуры Андрей Молоков, председатель правления свердловского Союза архитекторов России Сергей Алейников, а также другие представители власти и архитектурно-градостроительного сообщества региона.