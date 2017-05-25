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25 мая 2017
15:22  25 мая 2017 8

На теле — множественные переломы. Топ-менеджер НПО «Космос» найден мертвым в Москве

Следствие отрабатывает версии убийства и несчастного случаяФОТО: паблик Mash "ВКонтакте"

В элитной квартире на Шенкурском проезде Москвы найден труп российского бизнесмена Бориса Кульчицкого. У экс-главы НПО «Космос», уличенного в хищении 11 млрд рублей, были обнаружены множественные переломы.

В последнее время мужчина руководил несколькими дочерними компаниями «Космоса», сообщает РЕН ТВ.

Медики диагностировали у него перелом ребер и многочисленные ушибы. Следствие отрабатывает версии убийства и несчастного случая.

Второй владелец «Космоса», Андрей Черняков, находится в бегах.

Ранее руководителей НПО уличили в хищении 11 млрд рублей при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля и нескольких станций метро.

«URA.RU» сообщало о том, что у экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова судебные приставы по решению высокого суда Лондона изъяли все имущество.

Семен Гринберг
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