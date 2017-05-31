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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
10:07  31 мая 2017 1

В Кургане объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать несколько дней

Ветер-вандал Курган, ветер, знак опрокинут
Ветер может повалить незакрепленные конструкцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По прогнозу синоптиков, на территории Курганской области ожидаются порывы ветра до 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Штормовое предупреждение размещено на сайте регионального управления МЧС, по данным спасателей, опасность сохранится в ближайшие два-три дня.

В МЧС предупреждают, что в этот период в населенных пунктах повышается вероятность отключения электроэнергии, обрывов линий электропередачи, природных пожаров. Также из-за резких порывов ветра возможны ДТП, обрушение слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падение деревьев и веток, нарушение целостности кровли жилых домов.

Главное управление МЧС России по Курганской области рекомендует закрепить легкие съемные конструкции, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Также лучше ограничить использование личного автотранспорта, по возможности — и вовсе отказаться от дальних поездок. Во время движения стоит снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей. Чтобы обеспечить сохранность машин, лучше парковать их в закрытых местах, вдали от деревьев и легких конструкций.

«Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около недостроенных зданий и остановочных павильонов, рекламных щитов, растяжек и деревьев», — советуют в МЧС. Особое внимание в эти дни стоит уделить безопасности детей и пожилых людей.

Татьяна Жаткина
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