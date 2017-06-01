Основатель компании Tesla покинет экспертный совет при Трампе

08:21 01 июня 2017 0

Дональд Трамп намерен выйти из соглашения по климату Фото: depositphotos.com © URA.RU

Создатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск намерен покинуть состав экспертных советов при американском президенте Дональде Трампе, если последний решит выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом предприниматель-инженер заявил в своем Twitter.

По словам Маска, он сделал все, что смог, чтобы донести до Трампа — как напрямую, так и через сотрудников Белого дома — необходимость не отказываться от указанного соглашения. Если глава государства все же на это решится, у Илона Маска «не будет другого выхода, кроме как выйти из экспертных советов».

О намерении президента США выйти из климатического соглашения сообщили СМИ. Обеспокоенность этим решением уже выразил глава Европарламента Антонио Таяни, а также главы Франции, Великобритании, Италии, Германии, Канады и Японии, пытавшиеся переубедить Трампа на прошедшем саммите G7. Окончательное решение президент тогда так и не озвучил, пообещав сообщить о нем позже, пишут «Народные новости».