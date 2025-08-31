ПВО в Ростовской области отработала по украинским дронам

Слюсарь: силы ПВО ликвидировали беспилотники в Ростовской области
Дроны сбиты в двух районах Ростовской области
Дроны сбиты в двух районах Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. 

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

 Повреждений на земле зафиксировано не было. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет.

