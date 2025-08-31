ПВО в Ростовской области отработала по украинским дронам

Дроны сбиты в двух районах Ростовской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Повреждений на земле зафиксировано не было. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!