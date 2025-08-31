Встреча Путина и Трампа меняет баланс внутри ШОС

Члены Шанхайской организации сотрудничества постепенно понимают проблематику спецоперации России на Украине, в том числе влияние на это оказала влияние встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и позиция Москвы по конфликту Израиля и Палестины. Об этом сообщил политолог Леонид Савин в беседе с URA.RU.
«Путину изначально было важно донести до партнеров свою позицию по украинскому кризису. Первые голосования в ООН показали, что многие страны не поняли сути конфликта либо поддались на давление Запада. И это понятно, поскольку известно, что США используют площадку ООН для продавливания своих интересов, угрожая развивающимся странам. Сейчас все понимают проблематику», — сказал Леонид Савин.
Он подчеркнул, что катастрофа, произошедшая в секторе Газа из-за действий Израиля, помогла множеству стран понять позицию России. Даже несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке кардинально отличается от СВО, которая была начата для защиты русскоязычного населения от геноцида со стороны Киева. Также Савин рассказал о самых важных аспектах грядущего саммита ШОС, наращиванию ее военной составляющей и перспективах международных переговоров, подробнее в материале URA.RU.
ШОС проходит в Китае с 31 августа по 3 сентября. Там Путин проведет ряд важных переговоров, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном и поучаствует в военном параде, посвященном победе Китая над Японией в 1945.
