Россия укрепляет позиции: приоритеты страны на саммите ШОС

России необходимо укреплять свои позиции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне украинского конфликта и для противодействия коллективному Западу. Таким мнением с корреспондентом URA.RU Екатериной Лазаревой поделился главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин.
«Для России важно укрепить свои позиции среди членов ШОС в рамках конфликта на Украине и в рамках противодействия коллективному Западу, который Украину использует для войны против нас. Соответственно, все эти инициативы важно рассматривать как необходимость усиления в ШОС именно военной составляющей, потому что ее катастрофически не хватает», — сказал Савин.
В структуре организации присутствуют политико-дипломатическое, торгово-экономическое направления, а также взаимодействие в гуманитарной сфере, однако военный компонент отсутствует. Это, по словам Савина, подтверждается, в частности, ударами Израиля и США по территории Ирана, который является участником ШОС. В связи с этим возникает необходимость обсуждения вопроса о структурной реорганизации саммита с целью обеспечения безопасности всех государств-членов и учета их интересов.
Эксперт также считает, что для России крайне важно сближение Китая и Индии, поскольку обе эти страны частично получают энергетические ресурсы из РФ. Это также служит основой для противодействия коллективному Западу. Поэтому для российской стороны необходимо продолжить разработку стратегии возрождения «энергетического треугольника» между Москвой, Пекином и Нью-Дели. Савин считает, что по итогам саммита договор между этими странами мог бы стать «цементирующим элементом и внутри ШОС, и внутри клуба БРИКС».
Саммит ШОС стартует в Тяньцзине 31 августа с официальной церемонией встречи делегаций и концертом. Основные переговоры между лидерами стран-участниц запланированы на 1 сентября. В ходе саммита предполагается обсудить текущее положение дел и дальнейшие перспективы развития взаимодействия в рамках ШОС, а также рассмотреть актуальные международные и региональные вызовы. Особое внимание будет уделено вопросам углубления сотрудничества в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей. Как отметил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, предстоящий саммит станет крупнейшим мероприятием за всю историю организации.
В ходе саммита у главы российского государства Владимира Путина предусмотрено проведение свыше десяти двусторонних встреч с лидерами различных стран. В их числе — запланированные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Ирана Масудом Пезешкианом, а также главами правительств Камбоджи и Непала.
