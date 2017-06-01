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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
11:16  01 июня 2017 0

Максим Фадеев ко Дню защиты детей выпустил книгу про человеческий организм

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев стал еще и детским писателемФото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер и певец Максим Фадеев к 1 июня выпустил детскую книгу «Вирусы». Представить ее читателям он хотел лично, но по неизвестным причинам встреча в ТЦ «Европейский» в Москве отменилась, сообщил продюсер в соцсети.

«Это интересная книга для детей от 6 лет и старше, позволяющая в увлекательной форме познакомиться с человеческим организмом, представляющим собой целую Вселенную, его особенностями и населяющими его вирусами», — так описывает ее содержание сам Максим Фадеев. Приобрести ее можно в книжных магазинах, а также заказать по почте.

Это не первый опыт обращения Фадеева в своем творчестве к детям. Он стал режиссером мультфильма «Савва. Сердце воина», к которому сам написал сценарий.

Татьяна Жаткина
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