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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
15:17  01 июня 2017 1

Суд вынес приговор зауральцу, который отрезал руку парализованной матери

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Убийца отправился в колонию строгого режима на 13 летФото: Pixabay

Житель села Белозерское Алексей Тарков за жестокое убийство своей матери приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Курганский областной суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Тарков, будучи пьяным, расправился с беспомощной женщиной в сентябре 2016 года. Он ножом отрезал правую руку своей матери — парализованной больной. В результате от кровопотери 79-летняя женщина скончалась. Суд установил, что преступление было совершено умышленно на почве личной неприязни.

Анна Бояркина
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