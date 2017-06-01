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01 июня 2017
15:35  01 июня 2017 2

В США презентовали самолет размером со стадион. ВИДЕО

Самый большой самолет в миреФото: скрин

В США впервые вывели из ангара самый большой в мире самолет. Воздушное судно под названием Stratolaunch (Запускающий в стратосферу), предназначен для доставки космических ракет в верхние слои атмосферы.

Как сообщает телеканал 360, размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. Лайнер, достигающий в высоту 15 метров, снабжен шасси с 28 колесами. Технические характеристики самолета позволяют ему переносить полезный груз массой до 250 тонн.

Разработкой Stratolaunch занимается корпорация Orbital OTK. Самолет будет использоваться как воздушная платформа для ракет, которые будут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту, добавляет «Национальная служба новостей».

Первый полет запланирован на 2019 год.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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