Politico: спецслужбы Бельгии прослушивали разговоры членов ЕП

Сотрудники службы безопасности Бельгии осуществляли прослушивание разговоров членов Европейского парламента с лоббистами китайской компании Huawei. Об этом сообщает издание Pollitico.
«Агенты безопасности Бельгии прослушивали бизнес-ложу на футбольном стадионе ОСК „Андерлехт“, которая использовалась китайским технологическим гигантом Huawei для того, чтобы втереться в доверие членов Европейского парламента», — пишет издание. Кроме того, по данным источников газеты, прослушивались также разговоры одного из ключевых лоббистов Huawei, включая те, что проходили в его автомобиле.
Когда бельгийская прокуратура впервые предъявила обвинения, она указала на возможные случаи коррупции. Обвинения включали в себя подозрения в том, что законодателям предлагались взятки за поддержку определенных политических позиций, а также чрезмерные подарки, оплаченные поездки и приглашения на различные мероприятия. Подозреваемые действия охватывают период с 2021 года до конца 2024 года.
По данным записей разговоров с одним из лоббистов Huawei, компания наняла его для того, чтобы установить первоначальные контакты с политиками и попытаться завоевать их благосклонность, как отметил один из осведомленных источников, знакомых с деталями расследования.
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