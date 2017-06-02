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Главные новости Курганской области
13:58  02 июня 2017 2

Власти запретили курганцам купаться в самые жаркие дни лета

Объекты Курган, курган, бабьи пески пляж
Пляжи еще не начали готовить к летуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана пока не дали разрешение местным жителям на купание в водоемах из-за опасности на пляжах. Между тем в регионе 2 и 3 июня объявлены самыми жаркими днями нынешнего лета.

В ответ на вопросы курганцев, почему на городских пляжах до сих пор не навели порядок, в мэрии пояснили, что к работам приступят только тогда, когда уровень воды в разливающемся Тоболе достигнет безопасных отметок.

«Сейчас на местах отдыха выставят аншлаги с предупреждением о том, что купаться запрещено. Когда вода достигнет безопасного уровня, департамент развития городского хозяйства объявит конкурс, победитель приведет его в порядок, водолазы проверят дно, будут сделаны пробы воды, рассказал „URA.RU “ руководитель пресс-службы администрации города Кургана Елена Бессонова. — После этого купание разрешат».

В этом году в Кургане ожидается нежаркое дождливое лето. Что интересно, по прогнозам синоптиков, 2 и 3 июня могут стать самыми жаркими днями месяца. Провести их, ныряя в реке, у горожан не получится.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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