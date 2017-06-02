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02 июня 2017
01 июня 2017
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Главные новости Курганской области
20:57  02 июня 2017 0

В Кургане построят детскую поликлинику. Место появления долгожданного объекта уже известно

Координатор проекта ОНФ
Лариса Кокорина приняла участие в круглом столе ОНФ по независимой оценке качества медицинских услугФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В самом большом спальном районе Кургана — Заозерном построят детскую поликлинику. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина в пятницу, 2 июня, на круглом столе в штабе ОНФ по вопросу независимой оценки качества медицинских услуг.

Строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. «Мы инициировали выделение земли, сейчас подбираем потенциального подрядчика для строительства детской поликлиники», — отметила Кокорина. Помимо этого, планируется завершение строительства и расширение площадей в здании действующей поликлиники в Заозерном, до 20 июня там установят новый пандус. Ранее часть здания поликлиники долго пустовала.

Координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктора Рожкова в Кургане, онф курган
В Курган приехал федеральный эксперт ОНФ Виктор Рожков. Он побывал в поликлиниках области и пообщался с пациентами
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Речь о поликлинике завел координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков, побывший там сегодня. Он рассказал, что пациенты пожаловались на проблему с карточками. «Это организационная проблема. Человек заходит к врачу по талончику, и может столкнуться с тем, что карточки у врача нет. Ему придется с пятого этажа спускаться в регистратуру. Мужчина в возрасте явно не готов на быстрые рывки, когда он поднимается обратно, то видит, что его очередь уже прошла и в кабинете другой человек», — сказал Рожков. Он добавил, что в целом, в поликлиниках области не хватает анкет для оценки качества услуг, а в некоторых учреждениях о них не слышал даже персонал.

Лариса Кокорина ответила, что департамент готов реагировать на жалобы и вопросы. «Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше информации. И я надеюсь, что смена руководства, которая произошла при объединении поликлиник, позволит навести в учреждениях порядок. Переломить наших работников, чтобы они проверяли наличие карточек записавшихся на прием пациентов, должен помочь „эффективный контракт“. Это должна быть ежемесячная оценка работы каждого сотрудника на уровне медорганизации», — заключила глава облздрава. Впрочем, большинство проблем качества услуг завязаны на кадровом дефиците. В области не хватает почти 500 врачей. Штат укомплектован на 46%, коэффициент совместительства — 2,1 ставки.

В этом году независимой оценке качества услуг подлежат 57 медицинских организаций области. Каждый желающий может заполнить анкету на сайте департамента здравоохранения, либо в самих учреждениях. По словам Ларисы Кокориной, в больницах планируют установить информационные терминалы, с помощью которых также можно будет поставить оценку.

Анна Бояркина
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