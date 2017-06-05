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Главные новости Курганской области
19:17  05 июня 2017 3

Курганцы разгневаны, что власти вместо деревьев оставили в городе одни пеньки

Осенняя природа, разное Курган, пень, спиленные деревья
Деревья вырубили рядом с гимназией №30 в Кургане (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы жалуются на вырубку и обрезку деревьев, от которой остаются «одни пеньки». Сразу несколько обращений поступило в Центр общественного контроля председателю Ивану Камшилову.

Так, родители учащихся гимназии №30 возмущены вырубкой деревьев по улице Кирова. Насаждения защищали школьные классы от пыли и автомобильных выхлопов на оживленной дороге, ведущей к вокзалу.

«Все деревья были здоровые, — отмечает Иван Камшилов. — Это подтвердил представитель межрегиональной экологической организации „Зеленая лига“, побывавший на месте вырубки. При этом пни от деревьев выкорчевывать не стали, по всей видимости, садить новые деревья для защиты гимназии от загрязнений никто не собирается».

После санитарной обрезки в Кургане от деревьев остаются голые стволы
фото: Иван Камшилов

Возмущенные родители считают, что таким образом «просто отмываются деньги из экологического фонда».

Другая жалоба поступила от жителей многоквартирного дома № 101 по улице Коли Мяготина. У дома росли деревья высотой до четвертого этажа, защищая комнаты от выхлопных газов и пыли. Кому они помешали, жителям выяснить не удалось. «Ответ короткий: разрешение получено — и дальше не ваше дело», — возмущены жильцы. Деревья обрезали почти под корешок, торчат только пеньки. Такая же печальная картина наблюдается на улицах Гоголя и Володарского.

Оперативно взять комментарий по данным жалобам, а также относительно планов посадки деревьев в мэрии не удалось. «URA.RU» направило запрос.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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