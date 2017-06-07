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Главные новости Курганской области
14:26  07 июня 2017 0

Публичное уничтожение санкционных продуктов дошло до Зауралья. Курганцы в шоке от увиденного. ФОТО

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, еда, фрукты, магазин, груши
В магазины фрукты так и не попалиФото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане, на Шуховском полигоне, уничтожено 843 кг польских груш, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном управлении Россельхознадзора.

Фура с фруктами была задержана на 259-м километре федеральной трассы «Иртыш». Около 20 тонн овощей и фруктов следовали транзитом из Москвы в Красноярский край. На таре, в которую были упакованы груши, имелись следы уничтожения маркировки, на этикетках товар был обозначен как яблоки. Однако на деревянных поддонах остались знаки карантинной службы Польской республики.

Специалисты ведомства приняли решение об уничтожении фруктов: ящики с грушами раздавили гусеницами трактора на мусорном полигоне. Фотосвидетельства опубликовали на официальном сайте ведомства.

Фрукты уничтожили на мусорном полигоне
Фото пресс-службы упарвления Россельхознадзора по Курганской области

Сообщение об этом в соцсетях мгновенно обросло комментариями. Большинству зауральцев жалко уничтоженных фруктов. Они отмечают, что лучше бы их отдали детям или нуждающимся. «А если бы дети траванулись?» — возражают другие комментаторы. Некоторые из курганцев уверены: яблоки и груши нужно растить отечественные.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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