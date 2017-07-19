Глава Курганской области Алексей Кокорин пообещал лично разобраться с конфликтом, который возник между депутатами и главой Катайска Валерием Черных. Он заявил, что приедет в район уже на следующей неделе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.
Речь о конфликте зашла во время встречи губернатора с главой района Юрием Малышевым. Тот заверил, что пытался изменить ситуацию, но пока безрезультатно. «Как может быть война внутри одного муниципального образования между законодательной и исполнительной властью? Это недопустимо, — отметил Алексей Кокорин. — Вы, как глава района, должны эту ситуацию контролировать, не допускать подобных конфликтов».
В разговоре с «URA.RU» Юрий Малышев уточнил, что пока никаких новых решений по вопросу принято не было.
Ранее депутаты хотели еще раз вынести второй «неуд» мэру Катайска, поскольку предыдущее их решение было оспорено в суде. «Пока трудно сказать, чем разрешится ситуация», — прокомментировал глава района.
Первый раз неудовлетворительной работу Валерия Черных депутаты признали по итогам 2015 года.