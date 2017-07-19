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Главные новости Курганской области
17:12  19 июля 2017 1

Губернатор Зауралья лично едет в район политического кризиса налаживать мир

Кокорин интервью Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин хочет призвать жителей Катайска к мируФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Курганской области Алексей Кокорин пообещал лично разобраться с конфликтом, который возник между депутатами и главой Катайска Валерием Черных. Он заявил, что приедет в район уже на следующей неделе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

Речь о конфликте зашла во время встречи губернатора с главой района Юрием Малышевым. Тот заверил, что пытался изменить ситуацию, но пока безрезультатно. «Как может быть война внутри одного муниципального образования между законодательной и исполнительной властью? Это недопустимо, — отметил Алексей Кокорин. — Вы, как глава района, должны эту ситуацию контролировать, не допускать подобных конфликтов».

В разговоре с «URA.RU» Юрий Малышев уточнил, что пока никаких новых решений по вопросу принято не было.

Ранее депутаты хотели еще раз вынести второй «неуд» мэру Катайска, поскольку предыдущее их решение было оспорено в суде. «Пока трудно сказать, чем разрешится ситуация», — прокомментировал глава района.

Первый раз неудовлетворительной работу Валерия Черных депутаты признали по итогам 2015 года.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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