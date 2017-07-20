19:42 20 июля 2017 0

В отделениях почты сокращают ставки, доплаты и обеденный перерыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шадринские почтовики обратились к местному правозащитнику с жалобой на изменения, которые усугубили работу отделений и привели к скоплению очередей.

В письме инициативная группа сообщает, что сотрудники вынуждены работать по 12 часов в день из-за огромной нагрузки. Если кто-то уходит в отпуск, заменяющий сотрудник выполняет двойную работу при доплате в 10% от оклада (ранее было 25%). Отменены сетевые премии (% за продажу товаров и подписки), не выплачиваются годовые премии (ставится нереальной большой годовой план), отменен обеденный перерыв.

«Нас ущемляют во всем: снимают доплаты, повышают нагрузку и требования. Теперь вот обеденный перерыв убрали, а сотрудники раньше, чтобы все успеть, в свой обед раскладывали почту, — рассказала „URA.RU“ работница почтового отделения Шадринска на правах анонимности, — Складывается такое ощущение, что нас испытывают на выживаемость, проверяют, насколько у нас терпения хватит».

Недавно в отделениях изменился формат работы с клиентами: обслуживание юридических лиц перевели в отдельное ОПС. «Из-за чего в обычных отделениях сократили операторов. На деле юрлица так и обслуживаются в простых отделениях, люди идут от организаций с большими пакетами писем, в результате толпится очередь», — жалуется собеседница.

Последней каплей стало введение новой компьютерной программы. «В ней постоянно что-то зависает, и она очень неудобна в работе. Люди часами не могут сделать перевод, письмо отправляется в течение 15 минут! — комментирует почтовый работник. — Если хотели поменять программу, так надо было ее сначала довести до ума, а затем внедрять в ОПС. А не так, чтобы страдали и клиенты, и сами работники».

Обращение поддерживают все почтовики города и района. «Мы понимаем, что такая ситуация и в других регионах, и хотим написать обращение Путину. Хотим обратить внимание властей на эту ситуацию, чтобы там разобрались, почему нас так уничтожают изнутри», — отмечают почтовики.

В УФПС Курганской области «URA.RU» сообщили, что по данным фактам будут проведены проверки. «Отдельно отметим, что новые форматы обслуживания введены во всех филиалах Почты России по всей стране. После прохождения адаптационного периода новое программное обеспечение позволит сократить время обслуживания клиентов и будет удобно, в первую очередь, для работы самих сотрудников», — добавили в пресс-службе ведомства.