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Главные новости Курганской области
13:11  27 июля 2017 4

В Зауралье инвалида направили на срочную операцию только после звонка депутата

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Пациент, которого не приняли в областной больнице, пошел в приемную "Единой России"Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пенсионеру-инвалиду из города Шадринска, чтобы попасть на консультацию к врачу, пришлось сходить на прием к депутату Курганской областной Думы Владимиру Остапенко.

Инвалид приехал по направлению в консультативную поликлинику Областной клинической больницы, но там его не приняли. Тогда пенсионер решил обратиться за помощью в общественную приемную «Единой России», где проводил прием Остапенко. Депутат связался с первым заместителем директора департамента здравоохранения Курганской области Ириной Макаровой, которая посоветовала заявителю обратиться к заведующей поликлиникой.

Позже уже по телефону пожилой мужчина сообщил, что его принял заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ Владимир Алексейцев. В ходе приема выяснилось, что инвалиду нужна срочная операция, сообщили в пресс-службе облдумы.

Владимир Остапенко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что такие обращения «обыденные». «Столько народу болеет, и люди не могут попасть на прием к врачу, на операции есть очередность. Но не стоит обострять ситуацию, этого заявителя может быть через неделю также поставили бы на операцию», — сказал парламентарий.

В Курганской области крайне низкая обеспеченность медицинскими кадрами: по данным на начало июля в области не хватает порядка 400 врачей и более 500 работников со средним медицинским образованием.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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