В Сети появилось видео с танцующей на крыше джипа девушкой, снятое в День города в Тюмени. Ролик опубликовал один из очевидцев. Несколько минут девушка босиком в бюстгальтере пляшет на черной иномарке, периодически выпивая из бутылки.
«Пьяная девка танцует на крыше крузака в день города в центре Тюмени», — написал автор нескольких видеороликов, которые появились в соцсетях и уже набрали несколько тысяч просмотров. На видео девушка в джинсах и бюстгальтере пляшет на крыше автомобиля, припаркованного в центре города — на улице Ленина рядом с баром «Мохито». Выступление девушки собрало толпу зрителей — они подбадривают ее выкриками и аплодисментами.
В роликах видно, как прогибается металл под босыми ногами девушки. Пользователи посочувствовали владельцу Land Cruiser, а некоторые возмутились ее поступком.
Видео: группа «Инцидент Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
«Крышу жалко, а девушке наверняка стыдно будет, когда очухается, — пишут горожане в группе „Инцидент Тюмень“. — Сейчас по всем соцсетям разойдется это видео, и причем по всей России». Некоторые и вовсе отозвались о поступке девушки в весьма жестких выражениях. «Абсолютно тупая курица. Раз уж портить машину, научилась бы танцевать, чтобы показывать шоу, — написали они. — Позорище. Я бы ноги ей вырвал, если бы она на мою машину залезла. Люба — звезда Ютуба». «Около „Мохито“ еще много фантастических тварей», — подытожил тюменец Макс Иванов.