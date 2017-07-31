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Главные новости Тюменской области
12:14  31 июля 2017 8

«Люба — звезда Ютуба». В Тюмени девушка отметила День города танцем на крыше Land Cruiser. ВИДЕО

Она станет звездой интернета, пророчат тюменцыФото: кадр из видеоролика. Группа "Инцидент Тюмень" "ВКонтакте"

В Сети появилось видео с танцующей на крыше джипа девушкой, снятое в День города в Тюмени. Ролик опубликовал один из очевидцев. Несколько минут девушка босиком в бюстгальтере пляшет на черной иномарке, периодически выпивая из бутылки.

«Пьяная девка танцует на крыше крузака в день города в центре Тюмени», — написал автор нескольких видеороликов, которые появились в соцсетях и уже набрали несколько тысяч просмотров. На видео девушка в джинсах и бюстгальтере пляшет на крыше автомобиля, припаркованного в центре города — на улице Ленина рядом с баром «Мохито». Выступление девушки собрало толпу зрителей — они подбадривают ее выкриками и аплодисментами.

В роликах видно, как прогибается металл под босыми ногами девушки. Пользователи посочувствовали владельцу Land Cruiser, а некоторые возмутились ее поступком.

Видео: группа «Инцидент Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

«Крышу жалко, а девушке наверняка стыдно будет, когда очухается, — пишут горожане в группе „Инцидент Тюмень“. — Сейчас по всем соцсетям разойдется это видео, и причем по всей России». Некоторые и вовсе отозвались о поступке девушки в весьма жестких выражениях. «Абсолютно тупая курица. Раз уж портить машину, научилась бы танцевать, чтобы показывать шоу, — написали они. — Позорище. Я бы ноги ей вырвал, если бы она на мою машину залезла. Люба — звезда Ютуба». «Около „Мохито“ еще много фантастических тварей», — подытожил тюменец Макс Иванов.

Отметим, День города тюменцы широко отметили 29 июля.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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