{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
21:09  01 августа 2017 3

Государство даст на новый фильм Алексея Учителя 90 млн рублей

Фильм Учителя получит деньги на безвозвратной основеФото: Википедия

Фонд кино опубликовал список из 35 кинопроектов, на которые государство выделит деньги в 2017 году. В их числе новый фильм Алексея Учителя «Цой», на который он получит 90 млн рублей.

Правда, из 90 млн режиссеру предстоит вернуть Фонду часть выделенных на съемки средств, а именно 30 млн рублей. По этой же схеме будут профинансированы фильм «Гипноз» Валерия Тодоровского и картина «Герой» Карена Оганесяна, передает телеканал 360.

Некоторые проекты получат финансирование на безвозвратной основе — например, кинокартина «Братство» Павла Лунгина и мультфильм «Снежная королева 4». Уточняется, что в списке на госфинансирование семь анимационных фильмов, 11 комедий, пять хорроров и четыре военные драмы.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров