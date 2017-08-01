Государство даст на новый фильм Алексея Учителя 90 млн рублей

Фонд кино опубликовал список из 35 кинопроектов, на которые государство выделит деньги в 2017 году. В их числе новый фильм Алексея Учителя «Цой», на который он получит 90 млн рублей.
Правда, из 90 млн режиссеру предстоит вернуть Фонду часть выделенных на съемки средств, а именно 30 млн рублей. По этой же схеме будут профинансированы фильм «Гипноз» Валерия Тодоровского и картина «Герой» Карена Оганесяна, передает телеканал 360.
Некоторые проекты получат финансирование на безвозвратной основе — например, кинокартина «Братство» Павла Лунгина и мультфильм «Снежная королева 4». Уточняется, что в списке на госфинансирование семь анимационных фильмов, 11 комедий, пять хорроров и четыре военные драмы.