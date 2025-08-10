Основной целью Европы и президента Украины Владимира Зеленского станет срыв или обесценивание переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Такое предположение высказал геополитический аналитик Александр Меркурис. Он обуславливает это тем, что Зеленский не хочет завершения конфликта на условиях Москвы и Вашингтона.
«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон <…> и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Европа и Украина сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или их обесценить.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Владимир Зеленский ищет поводы для отказа от возможного мирного соглашения до встречи Путина и Трампа, поскольку не заинтересован в прекращении конфликта. По его словам, европейские союзники Украины подталкивают Зеленского к продолжению противостояния с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.