В Британии прогнозируют срыв встречи Путина и Трампа на Аляске

Аналитик Меркурис: Европа и Украина сделают все возможное, для срыва переговоров
Зеленский не хочет прекращения конфликта на условиях Москвы, сообщил Меркурис
Зеленский не хочет прекращения конфликта на условиях Москвы, сообщил Меркурис Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Основной целью Европы и президента Украины Владимира Зеленского станет срыв или обесценивание переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Такое предположение высказал геополитический аналитик Александр Меркурис. Он обуславливает это тем, что Зеленский не хочет завершения конфликта на условиях Москвы и Вашингтона.

«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон <…> и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Европа и Украина сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или их обесценить.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Владимир Зеленский ищет поводы для отказа от возможного мирного соглашения до встречи Путина и Трампа, поскольку не заинтересован в прекращении конфликта. По его словам, европейские союзники Украины подталкивают Зеленского к продолжению противостояния с Россией.

