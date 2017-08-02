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02 августа 2017
Главные новости Москвы
13:34  02 августа 2017 0

«Гады» не дождались. Рогозин удалил скандальный твит о полете в Румынию

Вице-премьерФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, почему удалил все негативные посты связанные с инцидентом в воздушном пространстве Румынии, передает «Эхо Москвы». По словам политика, время эмоций прошло и он расчистил пространство для реального ответа.

Рогозин считает, что ситуация беспрецедентна: подобным образом могут поступить и с остальными гражданами РФ, которые внесены в санкционные списки ЕС или США.

Зампред правительства уверен, что Россия не оставит без внимания инцидент, когда 28 июля самолету с Рогозиным (входит в санкционный «крымский» список ЕС) запретили пролет через воздушное пространство Румынии.

Рогозин позже в своем микроблоге опубликовал угрозу в адрес румынских властей, где сообщил, что «гады» должны ждать ответа.

Семен Гринберг
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