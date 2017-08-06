Генерал Герберт Макмастер, являющийся советником президента США по национальной безопасности, комментируя возможную передачу Киеву американских вооружений, заявил, что Соединенные Штаты уже оказывают поддержку Украине.
По словам Макмастера, США заинтересованы в повышении обороноспособности этой страны, так как хотят «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию». Варианты помощи при этом не имеют значения.
«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны США рекомендовало Белому дому начать поставки летального оружия Киеву. Предлагаемый пакет военной помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.