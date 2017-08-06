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06 августа 2017
05 августа 2017
08:27  06 августа 2017 0

Советник Трампа рассказал о поставках оружия США на Украину

Макмастер заявил, что США изучают разные варианты помощи УкраинеФОТО: Википедия
новость из сюжета:
Война на Украине
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Генерал Герберт Макмастер, являющийся советником президента США по национальной безопасности, комментируя возможную передачу Киеву американских вооружений, заявил, что Соединенные Штаты уже оказывают поддержку Украине.

По словам Макмастера, США заинтересованы в повышении обороноспособности этой страны, так как хотят «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию». Варианты помощи при этом не имеют значения.

«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Минобороны США рекомендовало Белому дому начать поставки летального оружия Киеву. Предлагаемый пакет военной помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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