09 июля 2025

Франция и Британия примут беспрецедентный документ по ядерным арсеналам

Франция и Великобритания начнут согласовывать свои ядерные программы
© Служба новостей «URA.RU»
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Франция и Британия консолидируют ядерное оружие
Франция и Британия консолидируют ядерное оружие Фото:

Франция и Великобритания подпишут декларацию, в которой будет зафиксировано, что ядерные силы сдерживания обеих стран смогут осуществлять координацию своих действий при сохранении полного суверенитета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Великобритания и Франция подтвердят, что их ядерные арсеналы сохранят независимость, однако между странами будет возможно согласование действий. В документе, который планируется подписать в четверг, подчеркивается: несмотря на самостоятельность национальных средств сдерживания, предусматривается их координация, а также отмечается, что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не повлекла совместной реакции обеих держав", — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания до середины июля намерены заключить соглашение о взаимных оборонных обязательствах, подтверждающее приверженность принципам коллективной обороны НАТО. Кроме того, в Берлине обсуждается возможность расширения доступа к ядерному оружию Лондона и Парижа, а также создание европейского «ядерного зонтика» на фоне заявлений о недостаточности только американских ядерных сил для обеспечения безопасности Европы.

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Франция и Великобритания подпишут декларацию, в которой будет зафиксировано, что ядерные силы сдерживания обеих стран смогут осуществлять координацию своих действий при сохранении полного суверенитета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. "Великобритания и Франция подтвердят, что их ядерные арсеналы сохранят независимость, однако между странами будет возможно согласование действий. В документе, который планируется подписать в четверг, подчеркивается: несмотря на самостоятельность национальных средств сдерживания, предусматривается их координация, а также отмечается, что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не повлекла совместной реакции обеих держав", — говорится в сообщении.  Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания до середины июля намерены заключить соглашение о взаимных оборонных обязательствах, подтверждающее приверженность принципам коллективной обороны НАТО. Кроме того, в Берлине обсуждается возможность расширения доступа к ядерному оружию Лондона и Парижа, а также создание европейского «ядерного зонтика» на фоне заявлений о недостаточности только американских ядерных сил для обеспечения безопасности Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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