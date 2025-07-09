09 июля 2025

В России назвали Трампа популистом

Эксперт Коротченко: заявления Трампа о помощи Киеву носят популистский характер
© Служба новостей «URA.RU»
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Высказывания президента США Трампа носят полупопулистский-полувынужденный характер
Высказывания президента США Трампа носят полупопулистский-полувынужденный характер Фото:

Заявление президента США Дональд Трамп о сохранении военной поддержки Украины носят полупопулистский и вынужденный характер. Об этом рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Заявления Трампа о продолжении военной поддержки Украины носят полупопулистский-полувынужденный характер. Учитывая, что глава Белого дома подвергается достаточно сильной критике как внутри США, так и в Европейском союзе и в НАТО, очевидно, что так или иначе ему надо как-то реагировать», — пояснил Коротченко в беседе с ТАСС. Он добавил, что недавний разговор Трампа с Владимиром Зеленским и встреча главы киевского режима с американским спецпосланником Китом Келлогом требуют «соблюдения определенного ритуала».

По словам аналитика, недавнее заявление Трампа о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков для Patriot не меняет ситуацию на фронте и подчеркнул, что Пентагон закупает тысячи таких ракет для собственных нужд, а передача небольшого количества Украине не решает проблему Киева. Кроме того, Коротченко обратил внимание на жесткую позицию американского Минобороны: нынешнее руководство — министр Пит Хегсет и его заместитель Элбридж Колби — выступают против передачи вооружений Украине из-за истощения собственных запасов после масштабных поставок при президенте Джо Байдене.

Аналитик напомнил о продолжающемся кризисе на Ближнем Востоке и отметил, что США сейчас приоритетно снабжают зенитными ракетами Израиль и защищают свои военные базы в регионе. По словам Коротченко, именно поэтому на просьбы Владимира Зеленского о дополнительных системах Patriot Трамп отвечает сдержанно, ссылаясь на высокую стоимость поставок.

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Заявление президента США Дональд Трамп о сохранении военной поддержки Украины носят полупопулистский и вынужденный характер. Об этом рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Заявления Трампа о продолжении военной поддержки Украины носят полупопулистский-полувынужденный характер. Учитывая, что глава Белого дома подвергается достаточно сильной критике как внутри США, так и в Европейском союзе и в НАТО, очевидно, что так или иначе ему надо как-то реагировать», — пояснил Коротченко в беседе с ТАСС. Он добавил, что недавний разговор Трампа с Владимиром Зеленским и встреча главы киевского режима с американским спецпосланником Китом Келлогом требуют «соблюдения определенного ритуала». По словам аналитика, недавнее заявление Трампа о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков для Patriot не меняет ситуацию на фронте и подчеркнул, что Пентагон закупает тысячи таких ракет для собственных нужд, а передача небольшого количества Украине не решает проблему Киева. Кроме того, Коротченко обратил внимание на жесткую позицию американского Минобороны: нынешнее руководство — министр Пит Хегсет и его заместитель Элбридж Колби — выступают против передачи вооружений Украине из-за истощения собственных запасов после масштабных поставок при президенте Джо Байдене. Аналитик напомнил о продолжающемся кризисе на Ближнем Востоке и отметил, что США сейчас приоритетно снабжают зенитными ракетами Израиль и защищают свои военные базы в регионе. По словам Коротченко, именно поэтому на просьбы Владимира Зеленского о дополнительных системах Patriot Трамп отвечает сдержанно, ссылаясь на высокую стоимость поставок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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