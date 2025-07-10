Reuters: Рубио хочет лично встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио рассчитывает на личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает агентство Reuters.
«Сенатор Рубио рассматривает возможную встречу с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН как важную площадку для прямого диалога», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. Его слова передает Reuters.
Ранее сообщалось, что Лавров с 10 по 11 июля посетит Малайзию для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Представители МИД стран-участниц объединения поднимут вопрос о рисках, связанных с попытками Североатлантического альянса (НАТО) усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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