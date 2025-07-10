Бразилия выступила с предупреждением в адрес США

Бразилия готова принять ответные меры, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке повысят торговые тарифы. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности», — предупредил Лула в Х. По его словам, Бразилия не допустит давления на свои экономические интересы со стороны других государств.
Президент подчеркнул, что Бразилия является суверенным государством с независимыми институтами и не намерена поддаваться внешнему влиянию. Он также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал судебное разбирательство в отношении бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару «охотой на ведьм». Лула отметил, что такие оценки считаются вмешательством во внутренние дела страны и судебную систему.
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