Бразилия выступила с предупреждением в адрес США

Президент Лула: в ответ на агрессию США мы введем ответные меры
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Бразилия выпустила жесткое заявление в адрес США
Бразилия выпустила жесткое заявление в адрес США Фото:

Бразилия готова принять ответные меры, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке повысят торговые тарифы. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности», — предупредил Лула в Х. По его словам, Бразилия не допустит давления на свои экономические интересы со стороны других государств.

Президент подчеркнул, что Бразилия является суверенным государством с независимыми институтами и не намерена поддаваться внешнему влиянию. Он также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал судебное разбирательство в отношении бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару «охотой на ведьм». Лула отметил, что такие оценки считаются вмешательством во внутренние дела страны и судебную систему.

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Бразилия готова принять ответные меры, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке повысят торговые тарифы. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности», — предупредил Лула в Х. По его словам, Бразилия не допустит давления на свои экономические интересы со стороны других государств. Президент подчеркнул, что Бразилия является суверенным государством с независимыми институтами и не намерена поддаваться внешнему влиянию. Он также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал судебное разбирательство в отношении бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару «охотой на ведьм». Лула отметил, что такие оценки считаются вмешательством во внутренние дела страны и судебную систему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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