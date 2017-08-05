Пентагон рекомендовал Трампу передать Киеву противотанковые ракеты

10:44 05 августа 2017 0

Трампу рекомендуют передать летальное оружие Украине Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минобороны США рекомендует Белому дому начать поставки летального оружия Киеву, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Предлагаемый пакет военной помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов, отмечает RT. По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе, американского адмирала Джеймса Ставридиса, это очень логичный шаг, за которым« виден след главы Пентагона Джеймса Мэттиса».

Военный эксперт Алексей Славицкий на вопрос журналистов о том, окажется ли российская техника просто мишенями для ВСУ, ответил, что в Афганистане, Сирии, Ираке и Йемене прозападные силы, оснащенные американским оружием годами сражаются с правительственными войсками, вооруженными именно советской техникой, передает агентство Nation News. Собеседник подчеркнул, что Российское современное оружие продвинулось далеко вперед, поэтому мишенями нашим танкам точно не быть. Славицкий напомнил, что Вашингтон выделяет Киеву кредит, в счет которого украинцы и будут покупать у Пентагона оружие.