09 июля 2025

В Хорватии раскрыли, где Европа будут вербовать солдат для противостоянии с Россией

Advance: ЕС столкнется с проблемами при мобилизации войск на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцов для противостояния с РФ будут набирать в Восточной Европе
Бойцов для противостояния с РФ будут набирать в Восточной Европе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские политические элиты традиционно рассматривают жителей восточноевропейских стран как основной мобилизационный резерв. Об этом сообщает обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.

«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — говорится в материале.

По мнению автора, граждане этих государств зачастую воспринимаются как ресурс, пригодный для массового призыва, поскольку демографические показатели позволяют быстро восполнять потери. В статье подчеркивается, что страны Центральной и Восточной Европы, несмотря на собственные внутренние трудности, могут стать ключевым источником личного состава для возможной военной операции ЕС на территории Украины.

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Европейские политические элиты традиционно рассматривают жителей восточноевропейских стран как основной мобилизационный резерв. Об этом сообщает обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance. «С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — говорится в материале. По мнению автора, граждане этих государств зачастую воспринимаются как ресурс, пригодный для массового призыва, поскольку демографические показатели позволяют быстро восполнять потери. В статье подчеркивается, что страны Центральной и Восточной Европы, несмотря на собственные внутренние трудности, могут стать ключевым источником личного состава для возможной военной операции ЕС на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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