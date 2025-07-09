Европейские политические элиты традиционно рассматривают жителей восточноевропейских стран как основной мобилизационный резерв. Об этом сообщает обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.
«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — говорится в материале.
По мнению автора, граждане этих государств зачастую воспринимаются как ресурс, пригодный для массового призыва, поскольку демографические показатели позволяют быстро восполнять потери. В статье подчеркивается, что страны Центральной и Восточной Европы, несмотря на собственные внутренние трудности, могут стать ключевым источником личного состава для возможной военной операции ЕС на территории Украины.
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