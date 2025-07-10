Степашин объяснил, почему Украина не нужна Европе

Степашин: Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах
© Служба новостей «URA.RU»
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Степашин рассказал о нынешнем положении Украины
Степашин рассказал о нынешнем положении Украины Фото:

Украина не представляет интереса для Европейского союза из-за высокого уровня внешней задолженности и утраты суверенитета. Соответствующее мнение высказал бывший глава правительства России Сергей Степашин.

«Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина — ред.) — должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно», — подчеркнул Степашин в интервью РИА Новости.

Политик также отметил, что Россия не согласится с возможным вступлением Украины в НАТО и будет настаивать на ограничении численности украинской армии до размера, который не будет вызывать опасений у соседей. По его словам, подобная позиция обусловлена вопросами безопасности и сохранения баланса сил в регионе.

Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что мирные отношения с Украиной возможны только при отказе Киева от евроинтеграции и вступления в НАТО. В июне 2025 года Россия передала Украине меморандум с предложениями о мире, включающими нейтральный статус, ограничение численности армии и защиту прав русскоязычных граждан, однако украинская сторона пока не приняла эти условия.

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Украина не представляет интереса для Европейского союза из-за высокого уровня внешней задолженности и утраты суверенитета. Соответствующее мнение высказал бывший глава правительства России Сергей Степашин. «Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина — ред.) — должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно», — подчеркнул Степашин в интервью РИА Новости. Политик также отметил, что Россия не согласится с возможным вступлением Украины в НАТО и будет настаивать на ограничении численности украинской армии до размера, который не будет вызывать опасений у соседей. По его словам, подобная позиция обусловлена вопросами безопасности и сохранения баланса сил в регионе. Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что мирные отношения с Украиной возможны только при отказе Киева от евроинтеграции и вступления в НАТО. В июне 2025 года Россия передала Украине меморандум с предложениями о мире, включающими нейтральный статус, ограничение численности армии и защиту прав русскоязычных граждан, однако украинская сторона пока не приняла эти условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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