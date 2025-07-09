Трамп попал в неловкую ситуацию на встрече с африканскими лидерами

Президент США Дональд Трамп во время официального обеда с лидерами пяти африканских государств в Белом доме удивился уровню владения английским языком у президента Либерии Джозефа Боакая. В Либерии английский является государственным языком. Об этом сообщает портал Semafor.
«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — приводит слова американского лидера портал. На вопрос о своем образовании Боакай предпочел не отвечать и ограничился кивком.
Как уточняет издание, остальные приглашенные президенты — из Габона, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау — являются выходцами из стран, где официальными языками являются французский, португальский и арабский соответственно. Американский президент общался с ними через переводчика. В Либерии же государственным языком является английский, что и стало поводом для удивления Трампа.
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