09 июля 2025

Трамп попал в неловкую ситуацию на встрече с африканскими лидерами

Трамп похвалил лидера англоязычной Либерии за знание языка
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп удивился знаниям африканских лидеров
Трамп удивился знаниям африканских лидеров Фото:

Президент США Дональд Трамп во время официального обеда с лидерами пяти африканских государств в Белом доме удивился уровню владения английским языком у президента Либерии Джозефа Боакая.  В Либерии английский является государственным языком. Об этом сообщает портал Semafor.

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — приводит слова американского лидера портал. На вопрос о своем образовании Боакай предпочел не отвечать и ограничился кивком.

Как уточняет издание, остальные приглашенные президенты — из Габона, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау — являются выходцами из стран, где официальными языками являются французский, португальский и арабский соответственно. Американский президент общался с ними через переводчика. В Либерии же государственным языком является английский, что и стало поводом для удивления Трампа.

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Президент США Дональд Трамп во время официального обеда с лидерами пяти африканских государств в Белом доме удивился уровню владения английским языком у президента Либерии Джозефа Боакая.  В Либерии английский является государственным языком. Об этом сообщает портал Semafor. «Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — приводит слова американского лидера портал. На вопрос о своем образовании Боакай предпочел не отвечать и ограничился кивком. Как уточняет издание, остальные приглашенные президенты — из Габона, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау — являются выходцами из стран, где официальными языками являются французский, португальский и арабский соответственно. Американский президент общался с ними через переводчика. В Либерии же государственным языком является английский, что и стало поводом для удивления Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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