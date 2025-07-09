09 июля 2025

США вводят пошлины в 30% на все товары из Шри-Ланки

Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из Шри-Ланки
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп назвал еще одну страну, в отношении которой ввел пошлины
Трамп назвал еще одну страну, в отношении которой ввел пошлины Фото:

США с 1 августа 2025 года вводят дополнительные пошлины в размере 30% на импорт всех товаров из Шри-Ланки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Начиная с первого августа 2025 года мы будем взимать со Шри-Ланки пошлину в размере всего 30% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентных пошлин на импорт товаров из Бразилии, а также уведомили двенадцать других стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Американские власти подчеркивали, что такие меры возможны в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами.

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США с 1 августа 2025 года вводят дополнительные пошлины в размере 30% на импорт всех товаров из Шри-Ланки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Начиная с первого августа 2025 года мы будем взимать со Шри-Ланки пошлину в размере всего 30% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентных пошлин на импорт товаров из Бразилии, а также уведомили двенадцать других стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Американские власти подчеркивали, что такие меры возможны в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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