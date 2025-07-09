США вводят пошлины в 30% на все товары из Шри-Ланки

США с 1 августа 2025 года вводят дополнительные пошлины в размере 30% на импорт всех товаров из Шри-Ланки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Начиная с первого августа 2025 года мы будем взимать со Шри-Ланки пошлину в размере всего 30% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентных пошлин на импорт товаров из Бразилии, а также уведомили двенадцать других стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Американские власти подчеркивали, что такие меры возможны в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами.
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