Украина начала сажать херсонцев за подписку на российские telegram-каналы

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На Украине начали сажать за подписки в соцсетях
На Украине начали сажать за подписки в соцсетях Фото:

Украинские спецслужбы ужесточили карательные меры против мирного населения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, задерживая жителей за подписку на русскоязычные telegram-каналы. Об этом сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона.

«На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказал собеседник РИА Новости из подполья.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задерживали местных жителей по подозрению в передаче данных о военных объектах и инфраструктуре украинским спецслужбам через мессенджеры, в том числе Telegram. По этим случаям возбуждались уголовные дела по статье о государственной измене. Подобные меры и задержания фиксировались и ранее, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии спецслужб по обе стороны линии соприкосновения.

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Украинские спецслужбы ужесточили карательные меры против мирного населения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, задерживая жителей за подписку на русскоязычные telegram-каналы. Об этом сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона. «На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказал собеседник РИА Новости из подполья. Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задерживали местных жителей по подозрению в передаче данных о военных объектах и инфраструктуре украинским спецслужбам через мессенджеры, в том числе Telegram. По этим случаям возбуждались уголовные дела по статье о государственной измене. Подобные меры и задержания фиксировались и ранее, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии спецслужб по обе стороны линии соприкосновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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