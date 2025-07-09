09 июля 2025

В США рассказали о судьбе снарядов для Украины

Reuters: американские военные начали поставки оружия на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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США возобновили поставки снарядов Украине
США возобновили поставки снарядов Украине Фото:

Американские военные начали поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок GMLRS на Украину. Об этом сообщает Reuters.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия). Они не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации", — приводит слова собеседников агентство Reuters.

Ранее, в начале июня, Министерство обороны США уже приостанавливало поставки некоторых видов вооружений Украине из-за снижения собственных запасов, о чем сообщало издание Politico. Тогда речь шла о ракетах для ПВО и высокоточных боеприпасах, а решение было принято после проверки складов и выявления дефицита. Новые поставки артиллерийских снарядов и ракет GMLRS свидетельствуют о частичном возобновлении военной помощи.

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Американские военные начали поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок GMLRS на Украину. Об этом сообщает Reuters. "Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия). Они не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации", — приводит слова собеседников агентство Reuters. Ранее, в начале июня, Министерство обороны США уже приостанавливало поставки некоторых видов вооружений Украине из-за снижения собственных запасов, о чем сообщало издание Politico. Тогда речь шла о ракетах для ПВО и высокоточных боеприпасах, а решение было принято после проверки складов и выявления дефицита. Новые поставки артиллерийских снарядов и ракет GMLRS свидетельствуют о частичном возобновлении военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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