Российские компании, сумевшие успешно заместить ушедшие западные бренды, могут создать серьезные препятствия для возвращения иностранных корпораций на рынок страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Сеть быстрого питания „Вкусно и точка“, которая появилась после ухода McDonald»s и была приобретена российским руководством в июне 2022 года, ежедневно обслуживает порядка двух миллионов клиентов и ежегодно открывает более 50 новых ресторанов. За это время выручка владельца сети — компании Sistema PBO — увеличилась более чем вдвое, а прибыль выросла в восемь раз», — пишет Bloomberg.
Как отмечает Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, политика импортозамещения является ключевым элементом стратегии российского руководства. Он подчеркнул: «Для Владимира Путина импортозамещение является важной частью его более широкой стратегии — бросить вызов Западу и дать понять, что Россия может выжить в одиночку».
Массовый уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне введения санкций и геополитической напряженности, что вынудило такие бренды, как McDonald's, IKEA и Apple, прекратить работу в стране. Вопрос о возвращении иностранных корпораций поднимался в 2024 году, однако российские власти подчеркивают, что приоритет будет отдаваться отечественным производителям, а возвращение западных компаний возможно только при изменении международной обстановки.
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