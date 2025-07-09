09 июля 2025

Bloomberg: российские компании создадут проблемы для западных брендов

Bloomberg: российские компании помешают возвращению иностранных брендов
© Служба новостей «URA.RU»
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В России не ждут возврата западных брендов
В России не ждут возврата западных брендов Фото:

Российские компании, сумевшие успешно заместить ушедшие западные бренды, могут создать серьезные препятствия для возвращения иностранных корпораций на рынок страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Сеть быстрого питания „Вкусно и точка“, которая появилась после ухода McDonald»s и была приобретена российским руководством в июне 2022 года, ежедневно обслуживает порядка двух миллионов клиентов и ежегодно открывает более 50 новых ресторанов. За это время выручка владельца сети — компании Sistema PBO — увеличилась более чем вдвое, а прибыль выросла в восемь раз», — пишет Bloomberg.

Как отмечает Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, политика импортозамещения является ключевым элементом стратегии российского руководства. Он подчеркнул: «Для Владимира Путина импортозамещение является важной частью его более широкой стратегии — бросить вызов Западу и дать понять, что Россия может выжить в одиночку».

Массовый уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне введения санкций и геополитической напряженности, что вынудило такие бренды, как McDonald's, IKEA и Apple, прекратить работу в стране. Вопрос о возвращении иностранных корпораций поднимался в 2024 году, однако российские власти подчеркивают, что приоритет будет отдаваться отечественным производителям, а возвращение западных компаний возможно только при изменении международной обстановки.

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Российские компании, сумевшие успешно заместить ушедшие западные бренды, могут создать серьезные препятствия для возвращения иностранных корпораций на рынок страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Сеть быстрого питания „Вкусно и точка“, которая появилась после ухода McDonald»s и была приобретена российским руководством в июне 2022 года, ежедневно обслуживает порядка двух миллионов клиентов и ежегодно открывает более 50 новых ресторанов. За это время выручка владельца сети — компании Sistema PBO — увеличилась более чем вдвое, а прибыль выросла в восемь раз», — пишет Bloomberg. Как отмечает Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, политика импортозамещения является ключевым элементом стратегии российского руководства. Он подчеркнул: «Для Владимира Путина импортозамещение является важной частью его более широкой стратегии — бросить вызов Западу и дать понять, что Россия может выжить в одиночку». Массовый уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне введения санкций и геополитической напряженности, что вынудило такие бренды, как McDonald's, IKEA и Apple, прекратить работу в стране. Вопрос о возвращении иностранных корпораций поднимался в 2024 году, однако российские власти подчеркивают, что приоритет будет отдаваться отечественным производителям, а возвращение западных компаний возможно только при изменении международной обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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