20 миллионов россиян смогут получить доступ к биометрическим сервисам

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Единая биометрическая система нужна только для оказания государственных и гражданских услуг
Единая биометрическая система нужна только для оказания государственных и гражданских услуг Фото:

Около 20 миллионов россиян получат доступ к биометрическим сервисам без повторной регистрации. Это произойдет благодаря новому приказу Минцифры, который разрешит использовать данные, ранее собранные банками.

«Правительство расширит доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) для 20 миллионов россиян. Соответствующий приказ Минцифры, согласованный властями, позволит использовать уже имеющиеся у банков данные о лице и голосе граждан для работы с цифровыми сервисами. Это означает, что тем, кто ранее сдавал биометрию в финансовых организациях, больше не придется проходить процедуру регистрации заново», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Среди доступных услуг — бесконтактная оплата, подтверждение возраста при покупке товаров 18+, оформление eSIM и карты болельщика, а также использование биометрии вместо пропусков (БиоСКУД). Для активации этих возможностей потребуется дать отдельное согласие через «Госуслуги», а при необходимости пользователи смогут отозвать свои данные.

Пока регистрацию в ЕБС самостоятельно прошли более 6 млн человек. По итогам изменений биометрические сервисы будут доступны 26 млн россиян — это почти каждый пятый житель страны.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ) подчеркнули, что система надежно защищена: за все время ее работы не зафиксировано ни одной утечки биометрических данных. Эксперты отмечают, что даже в случае взлома злоумышленники получат лишь зашифрованные векторы, по которым невозможно идентифицировать человека.

Несмотря на преимущества — упрощение доступа к услугам и повышение безопасности, — часть граждан по-прежнему скептически относится к биометрии из-за опасений усиленного контроля и возможных ошибок распознавания. Однако, как отмечают аналитики, по мере расширения функционала число пользователей таких сервисов будет расти.

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Около 20 миллионов россиян получат доступ к биометрическим сервисам без повторной регистрации. Это произойдет благодаря новому приказу Минцифры, который разрешит использовать данные, ранее собранные банками. «Правительство расширит доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) для 20 миллионов россиян. Соответствующий приказ Минцифры, согласованный властями, позволит использовать уже имеющиеся у банков данные о лице и голосе граждан для работы с цифровыми сервисами. Это означает, что тем, кто ранее сдавал биометрию в финансовых организациях, больше не придется проходить процедуру регистрации заново», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Среди доступных услуг — бесконтактная оплата, подтверждение возраста при покупке товаров 18+, оформление eSIM и карты болельщика, а также использование биометрии вместо пропусков (БиоСКУД). Для активации этих возможностей потребуется дать отдельное согласие через «Госуслуги», а при необходимости пользователи смогут отозвать свои данные. Пока регистрацию в ЕБС самостоятельно прошли более 6 млн человек. По итогам изменений биометрические сервисы будут доступны 26 млн россиян — это почти каждый пятый житель страны. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) подчеркнули, что система надежно защищена: за все время ее работы не зафиксировано ни одной утечки биометрических данных. Эксперты отмечают, что даже в случае взлома злоумышленники получат лишь зашифрованные векторы, по которым невозможно идентифицировать человека. Несмотря на преимущества — упрощение доступа к услугам и повышение безопасности, — часть граждан по-прежнему скептически относится к биометрии из-за опасений усиленного контроля и возможных ошибок распознавания. Однако, как отмечают аналитики, по мере расширения функционала число пользователей таких сервисов будет расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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