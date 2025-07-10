20 миллионов россиян смогут получить доступ к биометрическим сервисам

Около 20 миллионов россиян получат доступ к биометрическим сервисам без повторной регистрации. Это произойдет благодаря новому приказу Минцифры, который разрешит использовать данные, ранее собранные банками.
«Правительство расширит доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) для 20 миллионов россиян. Соответствующий приказ Минцифры, согласованный властями, позволит использовать уже имеющиеся у банков данные о лице и голосе граждан для работы с цифровыми сервисами. Это означает, что тем, кто ранее сдавал биометрию в финансовых организациях, больше не придется проходить процедуру регистрации заново», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Среди доступных услуг — бесконтактная оплата, подтверждение возраста при покупке товаров 18+, оформление eSIM и карты болельщика, а также использование биометрии вместо пропусков (БиоСКУД). Для активации этих возможностей потребуется дать отдельное согласие через «Госуслуги», а при необходимости пользователи смогут отозвать свои данные.
Пока регистрацию в ЕБС самостоятельно прошли более 6 млн человек. По итогам изменений биометрические сервисы будут доступны 26 млн россиян — это почти каждый пятый житель страны.
В Центре биометрических технологий (ЦБТ) подчеркнули, что система надежно защищена: за все время ее работы не зафиксировано ни одной утечки биометрических данных. Эксперты отмечают, что даже в случае взлома злоумышленники получат лишь зашифрованные векторы, по которым невозможно идентифицировать человека.
Несмотря на преимущества — упрощение доступа к услугам и повышение безопасности, — часть граждан по-прежнему скептически относится к биометрии из-за опасений усиленного контроля и возможных ошибок распознавания. Однако, как отмечают аналитики, по мере расширения функционала число пользователей таких сервисов будет расти.
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